Google Pixel 4 плохо продается. Повода для гордости нет

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Концерн Alphabet, в состав которого входит компания Google, опубликовал результаты финансовой деятельности за 4 квартал прошлого года. В отчетном периоде выручка компании составила $46,08 млрд и это меньше, чем планировалось заработать.

Новшеством стало то, что компания решила раскрыть, сколько ей удается зарабатывать на рекламе в YouTube. Так, в 4 квартале казна компании пополнилась на $4,72 млрд, а всего за год доход от рекламы составил $15,15 млрд. Облачный бизнес принес прибыль в размере $2,61 млрд и $8,92 млрд соответственно.

В своем отчете компания не упомянула, сколько же ей приносит аппаратный бизнес, но призналась, что доход от этого вида деятельности снизился. Глава Alphabet в интервью журналистам сообщил, что Google Nest Mini и Nest Hub Max хорошо продавались в период праздничных распродаж, а также неплохим был спрос на Google Pixel 3a.

Точные цифры реализации смартфона озвучены не были и не последовало конкретики в части продаж Google Pixel 4. Глава компании ограничился общей фразой, что «с Pixel 4 мы продолжаем наращивать наши возможности, нацелены предоставить отличный пользовательский опыт и расширяем наше присутствие». Такая сдержанность может свидетельствовать о том, что продажи серии Pixel 4 не оправдали ожиданий, похвастаться компании нечем.

Источник: news.mydrivers.com



