Где купить дешевле?

Google Pixel 4 плохо продается. Повода для гордости нет

04.02.2020 622 1

Концерн Alphabet, в состав которого входит компания Google, опубликовал результаты финансовой деятельности за 4 квартал прошлого года. В отчетном периоде выручка компании составила $46,08 млрд и это меньше, чем планировалось заработать.

 

Новшеством стало то, что компания решила раскрыть, сколько ей удается зарабатывать на рекламе в YouTube. Так, в 4 квартале казна компании пополнилась на $4,72 млрд, а всего за год доход от рекламы составил $15,15 млрд. Облачный бизнес принес прибыль в размере $2,61 млрд и $8,92 млрд соответственно.

 

Google Pixel 4 плохо продается. Повода для гордости нет

 

В своем отчете компания не упомянула, сколько же ей приносит аппаратный бизнес, но призналась, что доход от этого вида деятельности снизился. Глава Alphabet в интервью журналистам сообщил, что Google Nest Mini и Nest Hub Max хорошо продавались в период праздничных распродаж, а также неплохим был спрос на Google Pixel 3a.

 

Точные цифры реализации смартфона озвучены не были и не последовало конкретики в части продаж Google Pixel 4. Глава компании ограничился общей фразой, что «с Pixel 4 мы продолжаем наращивать наши возможности, нацелены предоставить отличный пользовательский опыт и расширяем наше присутствие». Такая сдержанность может свидетельствовать о том, что продажи серии Pixel 4 не оправдали ожиданий, похвастаться компании нечем.

 

Источник: news.mydrivers.com

 


 

Google Pixel 4 Google
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Igor “Barlacuda” Ivanov
О! А это что ещё за телефон такой?
04.02.2020 17:16
Ответить

telegram__banner.png
Google Pixel 4 плохо продается. Повода для гордости нет