Google Pixel 5: все характеристики смартфона для тех, кто привязан к стоковому Android

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Рассекретили практически все спецификации Google Pixel 5

30 сентября состоится премьера очередного образцово-показательного смартфона по версии разработчиков Android — Google Pixel 5. В этом году впервые корпорация добра может выпустить новинку в одиночестве, не предложив версию XL, а также избавив ее флагманской аппаратной платформы.

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Скорее всего, устройство будет позиционироваться как премиум-смартфон среднего класса и благодаря ресурсу Winfuture мы уже знаем практически все о нем. Google Pixel 5 не предложит серьезного прогресса на фоне предшественника, компания топчется на месте. Аппарат может взять разве что компактностью и хорошей камерой.

Итак, новинка удостоится 6-дюймового OLED-дисплея разрешением 2340х1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц. В верхнем левом углу предложили отверстие под фронталку на 8 Мп с диафрагмой f/2.2 и автофокусом. Примечательно, что несмотря на установку OLED-матрицы, Google по-прежнему консервативна по части сканера отпечатков пальцев, установив его на задней панели, а не интегрировав в дисплей. Задняя панель, кстати, изготовлена из стекла Gorilla Glass 6, рамки из алюминиевого сплава и заявлена защита IP68. Сам корпус весит всего 151 грамм при толщине 8 мм.

Консерватизм компании прослеживается и в основной камере. Она получила два датчика, где главный на 12,2 Мп со светосилой f/1.7, оптическим стабом и фазовым автофокусом. Завершает дуэт датчиков широкоугольный сенсор на 16 Мп с апертурой f/2.2.

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Емкость аккумулятора Google Pixel 5 составила 4080 мАч и есть поддержка быстрой 18-ваттной зарядки. Имеется поддержка Bluetooth 5.0, NFC, двухдиапазонного Wi-Fi и двух симок. Построена новинка на Snapdragon 765G, поставляться будет с предустановленной ОС Android 11 и в одной модификации с 8/128 Гб памяти. Доступен смартфон будет только в черном и зеленом цветах по цене 629 евро в Германии.

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Источник: winfuture