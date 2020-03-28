Google придет на помощь: план на 800 миллионов долларов уже в деле

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Google в лишний раз решили подтвердить, что ее фанаты не зря обозначили компанию не иначе как «Корпорация добра». На волне массовых переживаний по поводу коронавируса Google решила не держаться в стороне, а прыгнуть в самую пучину событий. И что бы не подумали завистники, поддержка борьбы с COVID-19 со стороны Google включает в себя не только рассылку рекомендации и помощь в поиске информации. Компания инвестирует более 800 млн. долларов США в различные области для оказания помощи в лечении, поддержки бизнеса и информирования общественности.





Это действие включает прямую финансовую поддержку различных компаний, в том числе партнерство с поставщиком Magid GlovE & Safety для производства 2-3 млн. масок для Фонда CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США) в «ближайшие недели». Google также поможет правительству, производителям и дистрибьюторам в производстве аппаратов искусственной вентиляции лёгких.





Финансовая помощь включает в себя открытие фонда капиталом в 200 млн. долларов США для финансовых учреждений и неправительственных организаций с целью оказания помощи малым предприятиям в получении средств. Все предприятия малого бизнеса, поддерживающие активные счета в течение 2019 года, получат доступ к сервису Google Ads в размере 340 миллионов долларов.

Остальные средства Google – 250 миллионов долларов США – пойдут на помощь в рассылке социальной рекламы для ВОЗ и других государственных учреждений и 20 миллионов долларов на использование Google Cloud для ученых, использующих удаленные вычислительные мощности для изучения возможных методов лечения и отслеживания данных. Кроме того, компания увеличивает ежегодные пожертвования своим сотрудникам, поднимая сумму с 7500 до 10 000 долларов.

Американская компания не одинока в борьбе с пандемией. Но это точно один из самых заметных вкладов в помощь тормозящей экономике не только США, но и мира, которая точно понадобится в связи с резким скачком распространения инфекции в США.

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Источник: Android Central