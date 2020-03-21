Google продолжает улучшать взаимодействие со смартфоном – в бета-версию Android 11 добавлены новые жесты

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С выходом новой версии Android 11 для разработчиков, пользователи обнаружили, что Google тестирует новую функцию под названием «Colombus» - жесты, которые позволяют добавить дополнительные действия через двойное нажатие на заднюю панель смартфона. Данные команды будут работать с помощью акселерометра, находящегося в устройстве.

Судя по отзывам тестировщиков и разработчиков, жесты Colombus тестируются на Google Pixel 3 XL, Pixel 4 и Pixel 4 XL. Для этой функции были добавлены два новых действия: возможность сделать скриншот и выйти на экран недавних приложений. Кроме того, Google усовершенствовала функцию предотвращения ложных нажатий. Все эти данные собраны доблестными сотрудниками XDA Developers.

Colombus использует информацию от акселерометра и гироскопических датчиков смартфона для понимания, что пользователь дважды нажал на спинку устройства. Не беспокойтесь, этот жест не будет работать при неудобных для вас условиях, например, при выключенном экране, включенной камере или на лок-скрине. Это сделано для того, чтобы предотвратить излишний разряд аккумулятора и нежеланные действия.

В дополнение к новым функциям, жесты Colombus могут также запустить камеру, выключить таймер, запускать Google Assistant, запустить или поставить на паузу музыку, сворачивать строку состояния, заглушать входящие звонки, отключать сигналы тревоги и выполнять «действие, выбранное пользователем».

По словам XDA Developers, смартфоны Pixel 2 и 2 XL имеют аппаратное обеспечение, необходимое для поддержки этой функции, и у «разработчиков» даже получилось запустить эту функцию на Pixel 2. Но для повсеместного распространения нового функционала на старые устройства Google нужно внедрить обновление официально.

Источник: xda-developers.com