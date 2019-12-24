Google пропустила в Play Store больше сотни вредоносных приложений

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С завидной регулярностью эксперты развенчивают миф о безопасности Google Play. Специалисты White Ops, специализирующиеся на кибербезопасности, обнаружили в магазине приложений Google более сотни программ, которые потенциально опасны для устройств.





Всего экспертам удалось найти 104 вредоносных приложения, которые в целях безопасности не стоит устанавливать на свои Android-устройства. А если их уже успели загрузить, то пользователям рекомендуется немедленно их удалить. Всего по оценкам специалистам, эти утилиты были скачаны более 4,6 млн раз. Большинство из них появились в каталоге Play Store с сентября нынешнего года.









По данным White Ops, все вредоносные приложения используют в своей работе два различных кода Sogo и Soraka для показа полноэкранной рекламы на устройствах. Задача таких программ — показ рекламы на дисплее смартфона. Она навязчива и появляется даже тогда, когда устройство заблокировано или находится в режиме ожидания.





Кроме того, сами программы стали «умнее» и далеко не всегда показ рекламных объявлений происходит сразу после установки приложения. Утилита выжидает определенное время и только потом атакует устройство.





С полным перечнем вредоносных программ вы сможете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.





Источник: phonearena.com