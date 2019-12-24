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Google пропустила в Play Store больше сотни вредоносных приложений

24.12.2019 124 0

С завидной регулярностью эксперты развенчивают миф о безопасности Google Play. Специалисты White Ops, специализирующиеся на кибербезопасности, обнаружили в магазине приложений Google более сотни программ, которые потенциально опасны для устройств.


Всего экспертам удалось найти 104 вредоносных приложения, которые в целях безопасности не стоит устанавливать на свои Android-устройства. А если их уже успели загрузить, то пользователям рекомендуется немедленно их удалить. Всего по оценкам специалистам, эти утилиты были скачаны более 4,6 млн раз. Большинство из них появились в каталоге Play Store с сентября нынешнего года.

 

Google пропустила в Play Store больше сотни вредоносных приложений


По данным White Ops, все вредоносные приложения используют в своей работе два различных кода Sogo и Soraka для показа полноэкранной рекламы на устройствах. Задача таких программ — показ рекламы на дисплее смартфона. Она навязчива и появляется даже тогда, когда устройство заблокировано или находится в режиме ожидания.


Кроме того, сами программы стали «умнее» и далеко не всегда показ рекламных объявлений происходит сразу после установки приложения. Утилита выжидает определенное время и только потом атакует устройство.


С полным перечнем вредоносных программ вы сможете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.


Источник: phonearena.com

Google Play Store
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.12.2019

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Google пропустила в Play Store больше сотни вредоносных приложений