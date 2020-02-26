Google просит Белый дом снять запрет на работу с Huawei

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В числе тех, кто первой из-за санкций США отлучила Huawei от американских технологий, стала корпорация Alphabet, в состав которой входит Google. Не соблюдение требований Белого дома могло выйти компании боком, и она это хорошо понимала. Сам поисковый гигант сохраняет спокойствие и до недавнего времени ничего в его действиях не выдавало обеспокоенности тем, что он вынужден был отлучить Huawei от GMS-версии Android.





Но то, с каким энтузиазмом китайская компания устремилась создавать собственную экосистему, не может не беспокоить Google. Ведь если Huawei удастся предложить собственные сервисы и операционную систему, которые окажутся жизнеспособными, нет гарантии, что прочие китайские компании не примкнут к этой инициативе и мы не станем свидетелями рождения китайской варианта GMS‑версии Android.





Более того, в рамках развернувшейся торговой войны с США правительство Китая может поддержать инициативу Huawei и будет стимулировать переход прочих компаний на конкурирующую с Android платформу. Если этот сценарий начнется развиваться, как минимум, рынок Китая Google может потерять. А вместе с ним уйдет приличная доля доходов.





Похоже, что дела у Huawei продвигаются неплохо и Google это понимает. Осознавая нависшую угрозу, компания обратилась к правительству США с просьбой разрешить ей возобновить полноценное сотрудничество с китайской компанией. Она просит выдать ей генеральную лицензию на право работы с Huawei. Как скоро обращение будет рассмотрено, неизвестно.





Источник: androidauthority.com







