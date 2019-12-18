Google решила проблему с обновлением Chrome, начала рассылку исправленной версии

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Во вторник, 17.12.2019, Google выпустил исправление для Chrome и сопутствующего программного обеспечения WebView, которое прекращало доступ к данным, хранящимся в некоторых Android-приложениях. Google, переставший выпускать обновление после возникновения проблемы потери данных, принесла извинения в официальном заявлении.





Версия Chrome 79 не удаляла данные, как считалось ранее. Однако это обновление, начавшее выходить на прошлой неделе, сделало невозможным доступ приложений к данным, что вызвало определенные проблемы: потеря доступа к сохраненным играм и внутриигровым бонусам. Исправление восстановило доступ к данным, полученным ранее, правда, оно также может стереть все новые данные.

Количество пострадавших оказалось меньше, чем первоначально предполагалось. В сообщении об ошибке говорится, что Google приостановил распространение программного обеспечения 50% от миллионов пользователей Android, но на самом деле обновление было отправлено только менее чем на 15%.

Проблема затронула несколько программных интерфейсов, которые разработчики могли использовать для хранения данных в браузере. В их число входят Service Workers, AppCache, File System, localStorage, IndexedDBDB и WebSQL.

Современные приложения на Android и iOS сложны и обновляются слишком быстро, что затрудняет работу всех приложений должным образом. Однако, учитывая растущую зависимость от смартфонов, даже небольшие проблемы могут затронуть миллионы людей. Главное, что брешь заделана, и потеря оказалась не настолько серьезной.

Источник: engadget.com







