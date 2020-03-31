Google сняла с продажи Pixel 3 и Pixel 3 XL

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Google Pixel 3 и Pixel 3 XL не стали лучшими Android-смартфонами на рынке. Не нашлось много тех, кто признал эти аппараты как нечто эталонное по сумме всех качеств. Разве что камеры позволили говорить о том, что их покупка является вещью рациональной для тех гиков, которые заморочены на мобильной фотографии. Но и это преимущество не сделало эти смартфоны популярными.

Поэтому мало кто заметил, что эти модели исчезли с прилавков магазина Google. Отныне Pixel 3 и Pixel 3 XL нельзя купить в официальном интернет-магазине компании. Однако, при желании их все еще можно найти у ритейлеров. Со своей стороны, Google подтвердила тот факт, что она свернула продажи третьего поколения Pixel-фонов. Но упрощенные версии флагманов Pixel 3a и Pixel 3a XL по-прежнему будут доступны в Google Store.

Учитывая нынешнюю ситуацию на рынке смартфонов и низкий спрос на аппараты Google, такое решение выглядит оправданным и логичным. Вполне вероятно, что с выходом Pixel 4a из продажи исчезнут и предшественники — Pixel 3a и Pixel 3a XL. Анонс новинки ждем в мае и ценник на нее должен быть в районе $400.

Кроме того, упорно ходят слухи, что дороговизна чипа Snapdragon 865 заставила Google отказаться от установки его в Pixel-фонах пятого поколения. В качестве альтернативы избрана аппаратная платформа Snapdragon 765G.

Источник: androidpolice