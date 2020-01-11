Google собирается «продлить жизнь» Windows 7 при помощи Chrome

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Google и ее браузер Chrome, по слухам, не дадут пользователям Windows 7 забыть о крупных обновлениях, несмотря на решение Microsoft официально прекратить поддержку легендарной ОС с 14 января. Google планирует обеспечить поддержку своего браузера в течение полутора лет после прекращения отправки обновлений.

На самом деле, это план «минимум», на который рассчитывает поисковый гигант. Компания говорит, что постарается поддерживать браузер как минимум до 15 июля 2021 года. Это должно означать, что все обновления Chrome, в том числе три, в настоящее время запланированные на 4 февраля, 17 марта и 28 апреля, также должны прийти вовремя.

Внимание поискового гиганта сосредоточено на конфиденциальности и безопасности. Предстоящие изменения включают в себя не только недавнее добавление встроенной системы защиты пароля, но и более глубокие изменения в работе с вредоносными сайтами, а также другие улучшения безопасности.

Google также стремится сделать весь Интернет более безопасным. Для этого компания отказывается от традиционного протокола TLS и переходит к защищенным соединениям DNS поверх HTTPS. Начиная с этого месяца, компания планирует начать маркировку сайтов, использующих TLS, как «небезопасные».

Продолжение поддержки Chrome должна помочь пользователям Windows 7 оставаться в спокойствии. Но Google все же предлагает пользователям Enterprise-версии переходить на Windows 10. Поскольку в настоящее время Windows является крупнейшей из операционных систем, она имеет самый высокий риск для атак. Несмотря на то, что значительное количество атак связано с использование браузера, не каждая атака «идет» прямиком через веб-интерфейс. Поэтому самым логичным решением, если вы боитесь взломов и вирусов, будет переход на новую версию «Окон».

Источник: 9to5google.com