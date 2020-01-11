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Google собирается «продлить жизнь» Windows 7 при помощи Chrome

11.01.2020 1404 0

Google и ее браузер Chrome, по слухам, не дадут пользователям Windows 7 забыть о крупных обновлениях, несмотря на решение Microsoft официально прекратить поддержку легендарной ОС с 14 января. Google планирует обеспечить поддержку своего браузера в течение полутора лет после прекращения отправки обновлений. 

 

Google собирается «продлить жизнь» Windows 7 при помощи Chrome – фото 1

 

На самом деле, это план «минимум», на который рассчитывает поисковый гигант. Компания говорит, что постарается поддерживать браузер как минимум до 15 июля 2021 года. Это должно означать, что все обновления Chrome, в том числе три, в настоящее время запланированные на 4 февраля, 17 марта и 28 апреля, также должны прийти вовремя.

 

Google собирается «продлить жизнь» Windows 7 при помощи Chrome – фото 2

 

Внимание поискового гиганта сосредоточено на конфиденциальности и безопасности. Предстоящие изменения включают в себя не только недавнее добавление встроенной системы защиты пароля, но и более глубокие изменения в работе с вредоносными сайтами, а также другие улучшения безопасности.

 

Google также стремится сделать весь Интернет более безопасным. Для этого компания отказывается от традиционного протокола TLS и переходит к защищенным соединениям DNS поверх HTTPS. Начиная с этого месяца, компания планирует начать маркировку сайтов, использующих TLS, как «небезопасные».

 

Google собирается «продлить жизнь» Windows 7 при помощи Chrome – фото 3

 

Продолжение поддержки Chrome должна помочь пользователям Windows 7 оставаться в спокойствии. Но Google все же предлагает пользователям Enterprise-версии переходить на Windows 10. Поскольку в настоящее время Windows является крупнейшей из операционных систем, она имеет самый высокий риск для атак. Несмотря на то, что значительное количество атак связано с использование браузера, не каждая атака «идет» прямиком через веб-интерфейс. Поэтому самым логичным решением, если вы боитесь взломов и вирусов, будет переход на новую версию «Окон».

 

Источник: 9to5google.com

Google Chrome
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 11.01.2020

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Google собирается «продлить жизнь» Windows 7 при помощи Chrome