Google тестирует новую функцию, которая поможет быстрее найти полюбившегося «ютюбера»

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YouTube тестирует новую функцию, которая окажет большую помощь как контент-мейкерам, так и их обычным пользователям. Функция называется «Featured in this video» («Участвует в этом видео»), и она призвана облегчить зрителям поиск конкретного «ютюбера», когда он появляется в видео других каналов.

Раньше видео-мейкерам приходилось вручную добавлять все ссылки в описание к видео, обозначая каждый участвующий в съемках ролика канал. Youtube решил, что это не только утомительно, но и не очень симпатично. Согласно недавнему посту в YouTube-сообществе, все может скоро измениться с началом тестирования функции «Featured in this video», которую презентовали 17 декабря 2019 года.

В блоге компании было сказано: «…чтобы облегчить поиск новых для вас страниц, мы тестируем «Featured in this video» <…> - она будет выделять контент-мейкеров, которые изображены в видео и добавлять ссылки на канал изображенного человека с возможностью подписки. <…> Лишь небольшой процент зрителей, использующих приложение YouTube для Android, увидят эту функцию, пока мы собираем отзывы.»

Как мы видим, YouTube тестирует новую функцию небольшим процентом пользователей Android-устройств. Если вы один из немногих счастливчиков, то под видео вы увидите раздел, в котором выделяются ютюберы и ссылки на их каналы.

Можно понять, что сообщество будет радоваться этим нововведениям. Новая функция должна упросить сотрудничество между профессиональными видео-мейкерами и убыстрить продвижение новых каналов. А для зрителей внешний вид и функциональность YouTube поменяется в сторону лаконичности и легкости восприятия. Да и, скажем прямо, упростит поиск новых кумиров.

Источник: support.google.com