Google усилит безопасность разблокировки на Pixel 4

694

Флагманы от «Корпорации добра» четвертого поколения можно с уверенностью назвать одними из самых одиозных аппаратов прошлого года. Столько багов и компромиссов нужно было еще поискать, особенно с оглядкой на не самый приятный ценник устройств. Одной из самых больших проблем стала работа разблокировки смартфона, работающая на основе специальных датчиков, сканирующих лицо пользователя.

Face Unlock можно было использовать даже при закрытых глазах, поэтому, если кто-то хотел злоупотребить этим «методом безопасности», он мог подождать, пока вы заснете и легко разблокировать гаджет. Google уверил, что программисты работают над исправлением данного бага, добавляя пункт в настройки, из-за которого разблокировка не срабатывала бы, если бы чтобы ваши глаза были закрыты.

Эта опция до сих пор не доступна. Однако она может быть найдена при поиске слова «eyes» (Глаза) в настройках Pixel 4. Помимо названия - Require eyes to be open – есть небольшое объяснение, которое говорит о том, что ваши глаза должны быть открыты, чтобы разблокировать смартфон.

К сожалению, нажав на этот пункт, вы попадете на привычный экран настройки разблокировки, в котором долгожданная опция все еще не отображаются.

Google выпустил уже несколько ежемесячных патчей и два основных обновления для Pixel 4, и все же эта опция до сих пор не работает. Однако ее наличие в прошивке сулит ее относительно скорее появление на аппаратах Pixel.

﻿

Источник: Droid Life