Google усилит работу над удалением вредоносной и раздражающей рекламы из Android-приложений

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Разработчики Google серьезно относятся к появлению вредоносных приложений на Android, из-за чего около 600 мобильных приложений недавно были удалены из Play Store. Они также были запрещены на различных платформах монетизации рекламы, таких как Google Ad Manager и Google AdMob.

Эти приложения нарушали политику всплывающей рекламы. Как многие пользователи могли заметить, подобная проблема, связанная с рекламой на Android, сохраняется уже некоторое время. К сожалению, ее все еще тяжело выявить, так как подобная реклама появляется в разных формах.





На протяжении многих лет Google собирала команды программистов, работа которых состояла в том, чтобы остановить разработку вредоносных приложений и обнаружить «лазейки», которые могут вредить экосистеме Android. Обычно данные приложения скрываются в недрах Play Store. Их разработчики просто дожидаются новых «жертв» – различных компаний-издателей и рекламодателей.

Нарушение рекламной политики Google нельзя считать настоящим преступлением, однако, по сути, это одно и то же – ведь это запрещено. При обнаружении вредоносных составляющих Google немедленно удалит приложение или же всю станицу компании, издавшей данную программу, из Play Store. Некоторые проблемы находятся в самом приложении, однако в этот раз Google сконцентрировался на неконтекстной рекламе, которая посылается в смартфон, даже если владелец в данный момент не пользуется устройством.





Самая большая проблема данной рекламы – ее непреднамеренный вызов. При этом происходит нарушение ключевых функций устройства. Наверняка вы часто сталкивались с ситуацией, когда вы пытаетесь использовать приложение, и вдруг появляется реклама.

В решении проблемы техногигант положился на машинное обучение, чтобы обнаружить данные вредоносные приложения или излишнюю рекламу. Осталось дождаться, когда проблема уйдет навсегда, благо политика компании в отношении рекламы улучшается и оптимизируется все заметнее с каждым годом.

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Источник: The Register