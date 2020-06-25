Google вводит функцию автоудаления собранных данных

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Google, как, впрочем, и целый ряд других компаний, любят громкие и красивые фразы. В частности, компания неустанно декларирует то, что стоит на страже приватности и конфиденциальности данных пользователей. Но слова расходятся с делом и компанию уже не раз уличали в несанкционированном сборе огромных массивов информации, которые она может использовать по своему усмотрению. Но кое-какие движения в направлении защиты приватности Google все же делает.

Обнулить историю

Вчера поисковый гигант объявил об изменении методов хранения данных, а также о планах по обновлению ряда инструментов конфиденциальности. Ранее история геолокации, поиска и голосовых команд хранилась неопределенное время. Теперь персональные данные будут удаляться в автоматическом режиме.

Отныне сведения о месторасположении и поисковые запросы будут автоматически удаляться по истечении 18 месяцев, а список просмотренных роликов на YouTube будут чистить каждые 36 месяцев.

Но эти правила действуют для новых учетных записей, тогда как уже зарегистрированные пользователи будут оповещены о возможности настройки функции автоочищения. Они смогут выбрать опцию для автоматического удаления данных 18 или даже 3 месяца. При желании функцию удаления сведений можно отключить.

Что планируется внедрить

Сама фича автоудаления была анонсирована Google в прошлом году, но только сейчас она заработает. Также компания хочет упростить доступ к режиму анонимного просмотра в таких приложениях как YouTube, Карты и Поиск. Активировать его можно будет долгим нажатием на аватарку профиля пользователя. Как скоро это нововведение заработают на Android, не сообщается. Также в будущем пользователи смогут пользоваться такими опциями как «безопасность аккаунта Google» и «проверка конфиденциальности Google».

Источник: google