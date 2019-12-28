Google вводит новый метод работы с сообщениями

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Возможно, не многие вспомнят, но одной из особенностей еще не выпущенной Android 10, которую Google изначально называла Android Q, была функция под незамысловатым названием «Пузырьки» (Bubbles). Сами «пузырьки» не являются новой концепцией для Android, но их внедрение на уровне системы внесло бы заметные изменения в совместную работу уведомлений и сообщений в вашем смартфоне.









После долгого тестирования в Google решили, что «пузырьки» нужно довести до идеала в Android 11. Учитывая, что 2020 год ознаменуется появлением бета-версий обновлений для «Зеленого робота», умельцы из различных гик-форумов начали искать намеки на упорную работу «корпорации добра» над этой функцией. И нашли!

В родном приложении Google «Сообщения» пользователи XDA нашли способ включить «пузырьки» на смартфоне Pixel под управлением Android 10. Как вы можете видеть на скриншотах, в прошивку действительно встроена возможность использования «пузырьков» внутри «Сообщений», а также во всплывающих окнах, которые будут упрощать отправку ответов.

Суть работы данной функции заключается в том, что при получении нового сообщения, всплывает «пузырек», постоянно двигающийся по экрану, что поможет не забыть отправить ответ. «Пузырек» покажет вам, от кого пришло сообщение, а также вы сможете убрать его в любое время свайпом в нижней части экрана. С помощью «пузырьков» Google хочет, чтобы вы смогли отвечать на сообщения из любого приложения, не выходя из них.

На данный момент неизвестно, когда Google начнет вводить эту функцию повсеместно. Возможно, мы увидим ее в бета-версиях Android 10, но своего оптимального состояния она, скорее всего, достигнет только после презентации 11 версии Android.

Источник: XDA