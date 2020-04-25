Google вводит возможность записи звонков через стандартную «звонилку»

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Еще совсем недавно для некоторых вендоров Google ввел обязательный отказ от возможности использования проприетарной звонилки. В основном, данное требование коснулось Xiaomi, из-за чего фанаты бренда лишились возможности записи звонков. Открытого объяснения такой политики не последовало, но пользователи сразу поняли, что дело в новых правилах конфиденциальности.

Теперь же, спустя несколько месяцев после введения ограничений, Корпорация добра планирует ввести опцию записи звонков на смартфоны под управлением ОС Android в свою собственную звонилку, осталось лишь дождаться окончания разработки. Несмотря на то, что некоторые пользователи в Индии уже обнаружили данную функцию на своих Android-устройствах еще неделю назад, пока нет никаких доказательств того, что Google начал отправку обновления для широкого круга пользователей.

Издание AndroidPolice обнаружило уже удаленную страницу поддержки Google, на которой был описан алгоритм записи звонков и необходимые условия использования данной функции. Во-первых, Google утверждает, что запись звонков будет доступна не во всех странах и регионах. Кроме того, запись звонков совместима только с устройствами под управлением Android 9.0 или новее.

Пользователи, планирующие записывать звонки, найдут совершенные записи в журнале вызовов, но они также будут видны в меню «Недавнее». Кроме того, Google предупредил, что пользователи не смогут записывать звонки в режимах ожидания, отключения звука или при участии в конференции.

Сейчас можно с уверенностью предположить, что смартфоны Pixel и гаджеты, участвующие в программе Android One, точно получат функцию записи звонков раньше всех. А вот когда Google решит сделать ее доступной для других брендов, неясно.

Источник: engadget.com