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Google вводит возможность записи звонков через стандартную «звонилку»

25.04.2020 1207 2

Еще совсем недавно для некоторых вендоров Google ввел обязательный отказ от возможности использования проприетарной звонилки. В основном, данное требование коснулось Xiaomi, из-за чего фанаты бренда лишились возможности записи звонков. Открытого объяснения такой политики не последовало, но пользователи сразу поняли, что дело в новых правилах конфиденциальности.

 

Google вводит возможность записи звонков через стандартную «звонилку» – фото 1

 

Теперь же, спустя несколько месяцев после введения ограничений, Корпорация добра планирует ввести опцию записи звонков на смартфоны под управлением ОС Android в свою собственную звонилку, осталось лишь дождаться окончания разработки. Несмотря на то, что некоторые пользователи в Индии уже обнаружили данную функцию на своих Android-устройствах еще неделю назад, пока нет никаких доказательств того, что Google начал отправку обновления для широкого круга пользователей.

 

Google вводит возможность записи звонков через стандартную «звонилку» – фото 2

 

Издание AndroidPolice обнаружило уже удаленную страницу поддержки Google, на которой был описан алгоритм записи звонков и необходимые условия использования данной функции. Во-первых, Google утверждает, что запись звонков будет доступна не во всех странах и регионах. Кроме того, запись звонков совместима только с устройствами под управлением Android 9.0 или новее.

 

Google вводит возможность записи звонков через стандартную «звонилку» – фото 3

 

Пользователи, планирующие записывать звонки, найдут совершенные записи в журнале вызовов, но они также будут видны в меню «Недавнее». Кроме того, Google предупредил, что пользователи не смогут записывать звонки в режимах ожидания, отключения звука или при участии в конференции.

 

Сейчас можно с уверенностью предположить, что смартфоны Pixel и гаджеты, участвующие в программе Android One, точно получат функцию записи звонков раньше всех. А вот когда Google решит сделать ее доступной для других брендов, неясно.

 

Источник: engadget.com

Google
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 25.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Влад
Вот из за того что нет записи разговоров я и не покупаю Oneplus 7 Pro или 8!!!!!!!!!
25.04.2020 13:17
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Vital
Неужели))
25.04.2020 12:55
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Google вводит возможность записи звонков через стандартную «звонилку»