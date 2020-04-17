Google вышла на тропу войны со скрытыми подписками в Play Market

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Google Play один из самых «густонаселенных» магазинов приложений, который приносит неплохую прибыль. Желание заработать на утилитах привлекает не только добросовестных разработчиков, но и тех, кто не прочь поживиться не совсем честным путем. В каталоге утилит есть немало приложений, которые вводят в заблуждение пользователей, навязывая им платные функции и дорогостоящие подписки.

То, что разработчики утилит идут на уловки со скрытыми платежами, не удивительно. Странно, что Google зная об этом не прибегала к действенным мерам по борьбе с непрозрачными и вводящими в заблуждение схемами активации платных подписок. Но теперь «корпорация добра» решила всерьез бороться с недобросовестными разработчиками и намерена сделать оформление подписок прозрачной.

В рамках новой политики Google Play создатели утилит должны будут прямо и четко указывать предусмотрена ли монетизация, сколько и за что они намерены просить оплату. Кроме того, приложение должно позволить легко отклонить предложение о платной подписке. Пользователь должен получать четкую информацию о стоимости услуг, их объеме и с какой периодичностью будут взыматься платежи.

В случае с бесплатными пробными версиями разработчики утилит обязаны предупреждать пользователей о сроках действия бесплатной подписки, ее стоимости и способах, позволяющих отказаться от нее.

Дополнительной опцией, позволяющей сделать систему подписок более прозрачной, станет письмо, которое будут получать пользователи и в нем их будут оповещать о том, что бесплатный период работы с утилитой завершен, а дальнейшая эксплуатация требует оплаты. Сейчас пользователь должен был самостоятельно следить за сроками действия бесплатной подписки, после которой может последовать списание средств с карты.

Новые правила вступят в силу с августа нынешнего года в части новых приложений, а для тех, кто уже включен в каталог Google Play — в ноябре. При несоблюдении новых требований, утилиты будут удалены из магазина приложений.

Источник: androidpolice