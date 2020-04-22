Готова ли Huawei к вынужденному отказу от услуг TSMC

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Тематика санкций США против Huawei понемногу отошла на второй план на фоне более важной проблемы — коронавирус. Тем не менее, периодически в сети всплывала информация, что Белый дом не оставил идею поставить на колени китайскую компанию. Одна из обсуждаемых инициатив — возможность ограничить поставки чипов от TSMC в адрес Huawei.

На фоне новой угрозы китайский техногигант заявил о том, что не боится блокировки правительством США доступа к услугам TSMC по сборке мобильных платформ. Huawei готова перейти на закупку систем на чипе у сторонних производителей, если Белый дом все же решится на ужесточение мер.

В числе тех, с кем компания может в будущем сотрудничать были названы MediaTek, Samsung и Spreadtrum. Надеется Huawei и на отечественные компании, которые смогут наладить выпуск чипов для ее нужд. Конкретные имена производителей названы не были, но, скорее всего, речь идет о SMIC. В сети уже мелькали слухи, что HiSilicon и SMIC стали партнерами в деле создания процессоров.

Предполагается, что SMIC сможет производить для Huawei чипы бюджетного и среднего уровня. По крайне мере, на первых порах. Сейчас SMIC освоила только 14-нанометровый техпроцесс и в лучшем случае только к концу нынешнего года она овладеет 7-нанометровой технологией.

Источник: asia.nikkei