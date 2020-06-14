Готовится Honor X10 Max: модель с идеологией «много дисплея не бывает»

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Если отбросить всякую маркетинговую мишуру, что смартфоны Honor созданы для поколения Next, то можно говорит о том, что у них характеристики от моделей Huawei с минимальными отличиями, но без наценки за выпендреж и имя.

Для своего сегмента интересным и привлекательным решением стал Honor X10, который увидел свет во второй половине мая. Позиционирование незамысловатое — один из доступных 5G‑смартфонов компании.

Еще две вариации Honor X10

До выхода этой модели в сети также были предсказания, что пару ей составит Honor X10 Pro, но по каким-то причинам аппарат не дебютировал. Но, как обещают инсайдеры, «прошка» увидит свет. Как скоро она выйдет на рынок, не сообщается.

Honor X10

Зато есть информация, что помимо Pro-версии компания выпустит и Honor X10 Max, который придет на смену Honor 8X Max. Уже само название подталкивает к догадкам, что смартфон получит большой дисплей. По инсайдерским сведениям, речь идет об установке матрицы диагональю 7,09 дюйма.

Еще одной отличительной чертой Max-версии станет чип Dimensity 800. Большой дисплей — больше миллиампер. Почти наверняка новинка должна будет получить аккумулятор приличной емкости.

Источник: sohu

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