Готовится к анонсу Nubia Play: 5G и емкая батарейка

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Компания Nubia в последние годы оказалась в тени конкурентов. Ее смартфоны никуда не исчезли, но их совсем немного и о них мало говорят. Заслуженно ли? Скорее всего, да. Компания предпочитает «руками» суббренда Red Magic выпускать нишевые игровые смартфоны и периодически у нее случались модели-выскочки, которые по совокупности характеристики и из-за не самой приятной оболочки Nubia UI проигрывали конкурентам.

Компания решила напомнить о себе анонсом нового смартфона с банальным названием Play. Его презентацию проведут 21 апреля и это будет очередная модель с поддержкой сетей пятого поколения.

Производитель подтвердил, что новинка получит емкий аккумулятор на 5100 мАч и быструю зарядку мощностью 30 Вт. Обещано, что Nubia Play сможет без проблем проработать два дня.

По предварительным данным, в качестве целевой аудитории для Nubia Play компания видит молодежь. Это должен быть среднего уровня аппарат, который предложит многомодульную основную камеру, минимум 6 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью от 64 Гб и его «сердцем» может стать Snapdragon 765G. Что касается цены, то нет никаких сведений, сколько могут запросить за новинку.

Источник: mydrivers