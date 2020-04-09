Готовится к анонсу Realme X3 Super Zoom Edition с мощным зумом по сходной цене

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Realme одна из компаний, которая принялась бомбить рынок новинками. Она хочет, чтобы ее продукты были представлены практически во всех сегментах, включая флагманский. А учитывая те цены, которые просят за смартфоны Realme, есть те, кто считает, что компания творит «чудо» и уверенно движется к званию «народного бренда».









В планах — выпуск массового камерофона Realme X3 Super Zoom Edition. Узнать об этом позволил сайт Национальной комиссии по вещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC), где была найдена информация о модели с индексом RMX2086. К сожалению, ресурс лишь упоминает о том, с каким коммерческим именем дебютирует новинка, а также указал на поддержку LTE сетей. О поддержки 5G не сказано ни слова.









Тем временем мобильник с индексом RMX2086 был найден в базе данных бенчмарка Geekbench. Синтетический тест указывает на то, что аппарат работает под управлением чипа Snapdragon 855+, обладает 12 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 10.





Это все, что известно о Realme X3 Super Zoom Edition на данный момент. Но уже само название новинки четко дает ориентир на то, что в нем акцент сделают на камеру с мощным зумом. О каких параметрах идет речь, неизвестно. Как и нет понимания, когда компания может представить эту модель.

Источник: mysmartprice







