Готовится к анонсу Redmi Note 9S

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Одним из заметных событий нынешней недели стал анонс Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Это потенциальные хиты продаж, получившие дизайн от Huawei и Samsung, а названия вызывают ассоциации с iPhone. Когда новинки появятся за пределами Индии, неизвестно. Нет и понимания, когда стоит ждать премьеру Redmi Note 9.

Возможно, новая линейка пополнится еще одной моделью Redmi Note 9S. По крайней мере, такой смартфон должен дебютировать в Малайзии 23 марта. Будет ли это устройство чем-то отличаться от уже представленных «девяток» или же компания просто проведет ребрендинг одного из смартфонов, точной информации нет. Промо-плакаты предстоящей презентации только подтверждают, что Redmi Note 9S в плане дизайна будет повторять прочие две модели серии Redmi Note 9.

Это не первый случай, когда в линейке Redmi Note появляется модель с приставкой S. Так, в прошлом году в Индии дебютировал Redmi Note 7S, который стал копией китайской вариации Redmi Note 7 с 48 Мп + 5 Мп основной камерой. Тогда как ранее на индийском рынке была доступна версия Redmi Note 7 с датчиками на 12 Мп + 2 Мп в основной камере.

Нам остается дождаться 23 марта, чтобы точно знать, каким выйдет Redmi Note 9S. Наиболее логично предположить, что это будет переименованная версия индийского Redmi Note 9 Pro.

Источник: ithome

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