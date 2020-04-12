Где купить дешевле?

Готовится к премьере Honor 30 Pro +

12.04.2020 1848 4

Huawei вот уже несколько лет планомерно атакует нишу флагманских смартфонов и сила бренда только растет. Главное направление их развития — упор на фотографию и съемку видео. Это то, что в Huawei научились делать и очередным полигоном для демонстрации своих умений станет серия Honor 30.

 

При этом новинки «дочки» должны выделяться в лучшую сторону от флагманов Huawei — денег за них запросят меньше, а по своим возможностям они будут почти вровень с аппаратами семейства Huawei P40. Что будет роднить еще новинки с флагманами от «родителя», так это то, что в рамках серии Honor 30 выйдет не два, а три флагмана: Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro +.

 

Готовится к премьере Honor 30 Pro + – фото 1

 

Чем будет отличаться Plus-версия, сведений нет. Но по аналогии с Huawei P40 Pro+ можно предположить, что здесь предложат более продвинутую камеру. На уровне слухов говорят о том, что тут установят главный модуль на 50 Мп и зум-камеру для 5-кратного оптического зума.

 

Готовится к премьере Honor 30 Pro + – фото 2

 

Фото на камеру Honor 30 Pro +

 

Напомним, что премьера серии Honor 30 состоится 15 апреля. Младшая версия флагманской линейки получит чип Kirin 985, а старшие собраться будут базироваться на Kirin 990. Топовые вариации серии должны предложить OLED-дисплей диагональю 6,57 дюйма, стереодинамики, быструю проводную зарядку мощностью 40 Вт и их можно будет зарядить по беспроводу на мощности 27 Вт.   

 

Источник: gizchina, toutiao, toutiao

Honor 30 Pro + Honor 30 Honor 30 Pro Honor
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
INN
Явно дешевле Ми10 ))
Возьми на обзор 4Т про, они уже на Али продаются.
12.04.2020 18:46
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Vasya
НЕ ДУМАЮ ЧТО ДЕШЕВЛЕ,ИБО ЕТО Pro версия,И ТУК БУДЕТ КРУТАЯ КАМЕРА,ДУМАЮ 600 ДОЛЛАРОВ ГДЕ ТО ТАК
12.04.2020 19:58
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Amir Mag
Vasya, в Китае ми 10 стоит 600$, но в угас и в Европе...больше 1000
12.04.2020 22:25
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LibertyOne
Vasya, А НАХЕРА ПИСАТЬ КАПСОМ и причем МЕНЯТЬ КАЖДЫЕ 5 слов
12.04.2020 22:30
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Готовится к премьере Honor 30 Pro +