Готовится к премьере Honor 30 Pro +

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Huawei вот уже несколько лет планомерно атакует нишу флагманских смартфонов и сила бренда только растет. Главное направление их развития — упор на фотографию и съемку видео. Это то, что в Huawei научились делать и очередным полигоном для демонстрации своих умений станет серия Honor 30.

При этом новинки «дочки» должны выделяться в лучшую сторону от флагманов Huawei — денег за них запросят меньше, а по своим возможностям они будут почти вровень с аппаратами семейства Huawei P40. Что будет роднить еще новинки с флагманами от «родителя», так это то, что в рамках серии Honor 30 выйдет не два, а три флагмана: Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro +.

Чем будет отличаться Plus-версия, сведений нет. Но по аналогии с Huawei P40 Pro+ можно предположить, что здесь предложат более продвинутую камеру. На уровне слухов говорят о том, что тут установят главный модуль на 50 Мп и зум-камеру для 5-кратного оптического зума.

Фото на камеру Honor 30 Pro +

Напомним, что премьера серии Honor 30 состоится 15 апреля. Младшая версия флагманской линейки получит чип Kirin 985, а старшие собраться будут базироваться на Kirin 990. Топовые вариации серии должны предложить OLED-дисплей диагональю 6,57 дюйма, стереодинамики, быструю проводную зарядку мощностью 40 Вт и их можно будет зарядить по беспроводу на мощности 27 Вт.

Источник: gizchina, toutiao, toutiao