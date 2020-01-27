Готовится к выходу флагман iQOO 3 с Snapdragon 865

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В феврале прошлого года Vivo представила свой бренд iQOO, который взял курс на создание устройств среднего и топового сегментов. Просуществовав почти год под «крылом» родительского бренда, iQOO в январе нынешнего года обрел независимость и главной вотчиной, где новоиспеченная компания будет завоевывать лояльность пользователей, стала Индия.





Стало известно, что производитель готовится представить свой флагман iQOO 3 и его премьера может состояться уже в феврале. Хотя есть вероятность, что в Индии новинка дебютирует с другим именем, а как iQOO она будет известна в других странах.





В пользу того, что это будет устройство топового уровня, говорит тот факт, что смартфон должен получить однокристальную систему Snapdragon 865.

По слухам, новинка удостоится 6,44-дюймового OLED-дисплея разрешением 2400х1080 пикселей и небольшого круглого отверстия в верхнем правом углу под селфи-модуль.





Обещана поддержка сетей пятого поколения, аккумуляторная батарея емкостью 4410 мАч, быстрая зарядка мощностью 55 Вт (от 0 до 100% всего за 45 минут) и многомодульная основная камера, где один из датчиков будет разрешением 48-мегапикселей.





Источник: gizmochina.com