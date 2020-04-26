Готовится к выходу HTC Desire 20 Pro. А надо ли?

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В этом году не ждите прорыва и горы смартфонов от HTC. Но кое-какие премьеры состоятся. Компания готовит к анонсу HTC Desire 20 Pro, получивший кодовое имя Bayamo. Информацию об этой модели слил инсайдер @LlabTooFeR, специализация которого утечки подробностей о смартфонах HTC.

Фанатский рендер

По словам информатора, в плане дизайна новинка будет миксом OnePlus 8 и Xiaomi Mi 10. От первого тут будет передняя панель с круглым отверстием под селфи-модуль, а от второго — тыльная панель с вертикальным расположением датчиков в верхнем левом углу. Получит смартфон 3,5 мм разъем для наушников.

Предположительно, HTC Desire 20 Pro успел засветиться в бенчмарке GeekBench, который указывает на то, что внутри стоит восьмиядерный чип. Возможно, это Snapdragon 660 или Snapdragon 665. Указывает синтетический тест на наличие 6 Гб оперативной памяти и операционной системы Android 10.

Когда стоит ждать анонс HTC Desire 20 Pro, информации нет. Тем временем дела у компании идут все хуже и хуже. Практически в каждом своем отчете тайваньский производитель показывает, что становится на шаг ближе к банкротству. Выручка и доходы сокращаются, популярность устройств компании стремительно падает. Так, по итогам работы за март выручка HTC сократилась на 67,1%.

Источник: twitter