Готовится к выходу Huawei P40 Lite 5G

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Пришло сообщение, что семейство Huawei P40 пополнится еще одной моделью. По слухам, речь идет о Huawei P40 Lite 5G. Этот аппарат будет ориентирован на рынок Европы и получит поддержку сетей пятого поколения. Есть предсказания, что это не будет модель, созданная с нуля, а компания попросту в излюбленной для себя манере проведет ребрендинг устройства — это глобальная версия китайского Huawei Nova 7 SE.

Смартфон будет интересен тем, что в его основе будет лежать чип Kirin 820, он получит 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 128/256 Гб. Диагональ IPS-дисплея составит 6,5 дюйма и разрешение FullHD+.

Huawei P40 Lite 5G должен предложить аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой 40-ваттной зарядки, фронтальную 16-мегапикскельную камеру и систему из четырех объективов на задней панели: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Работать аппарат станет под управлением фирменного интерфейса EMUI 10 на основе Android 10. Естественно, что здесь не предложат поддержку сервисов Google. Пользователь сможет выбрать смартфон в зеленом, черном или серебристом цветах. Когда Huawei P40 Lite 5G дебютирует в Европе, точной информации нет. В плане стоимости нас ориентируют на ценник до 400 евро.

Источник: winfuture