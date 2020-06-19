Готовится к выходу Motorola Edge Lite

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Фундамент народной любви к Motorola давно дал трещину и изрядно просел. Хотя аналитики СounterPointResearch говорят о том, что по итогам 2019 года популярность устройств компании выросла. Почувствовав себя увереннее, Motorola вывела на рынок флагман Edge+, дав ему в пару вариант чуть проще — Edge. Но две модели в одном семействе сейчас как-то не модно и по примеру прочих брендов компания выпустит лайт-версию.

Что предсказывают

Пришло сообщение, что готовится к анонсу Motorola Edge Lite, который должен получить чип Snapdragon 730 или Snapdragon 765G, 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гб, а ценник будет в районе $400. Учитывая то, что это упрощенная версия, увидеть в ней аналогичный с базовым Motorola Edge чип, как-то нелогично.

Скорее всего, производитель подыщет что-то попроще на замену Snapdragon 765G. Хотя, ничего не мешает компании думать иначе и провести даунгрейд прочих параметров лайт-версии, сохранив нетронутой аппаратную платформу. Например, упростить камеру или уменьшить емкость аккумулятора.

Напомним, что премьера Motorola Edge состоялась в апреле нынешнего года и за 600 евро пользователям предложили смартфон с OLED-экраном диагональю 6,7 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, 25 Мп фронталкой, чипом Snapdragon 765G, 6 Гб оперативки и флеш-памятью на 128 Гб. А арсенале устройства четверная основная камера 64 Мп + 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп, батарейка на 4500 мАч и NFC

Источник: phonearena

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