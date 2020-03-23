Готовится к выходу обновленная версия Xiaomi Mi 6?

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В 2017 году свет увидел Xiaomi Mi 6, который был создан по лекалам флагманских устройств: приятный, мощный и недорогой для своего набора характеристик. По факту он предлагал больше, чем ожидали за те деньги, которые за него просили. Не обошлось и без недостатков: слабое время автономной работы, отсутствие оптической стабилизации в камере и ампутация 3,5 мм аудиоджека.









А еще Xiaomi Mi 6 был компактным устройством с 5,15-дюймовым дисплеем. Возможно, именно эта особенность смартфона и послужила причиной того, что компания задумалась о его переиздании. Так, директор по пиар-операциям Xiaomi на своей странице в сети Weibo опубликовал пост, в котором предложил пользователям высказаться на тему возможного выпуска Xiaomi Mi 6.





«Сохраним размер и форму Xiaomi Mi 6, предложим полнокэранный дизайн с вырезом под фронталку, одиночную или сдвоенную камеру, платформу 700 серии Snapdragon, NFC и сам аппарат будет легким. Купили ли бы вы такой смартфон?», — спросил топ-менеджер Xiaomi.





Данный пост вызвал нешуточные споры в сети. Кто-то считает, что такой аппарат имеет смысл выпускать только с топовой платформой, тем самым предложив компактный флагман. Другие недоумевают зачем делать «дыры» в экране, вместо того, чтобы реализовать тонкие симметричные отступы на торцах.





Xiaomi любит заигрывать с пользователями и подобные опросы не столько предназначены для того, чтобы узнать мнение пользователей, сколько подогреть интерес к новинкам. Возможно, компания уже приняла решение вывести на рынок сиквел Xiaomi Mi 6, внеся небольшие коррективы в дизайн и аппаратную платформу. По крайней мере, некоторые инсайдеры уверяют, что компактный смартфон компания уже тестирует.

Источник: mydrivers