Готовится к выходу Oppo A92s на базе Dimensity 800

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Сегодня Oppo должна представить Ace 2, который станет первым устройством новой серии смартфонов, ориентированных на геймеров. Но не исключено, что еще могут анонсировать и 5G-смартфон Oppo A92s, который получит квадратную основную камеру и 120-герцовый дисплей.

Ожидается, что аппарат укомплектовали новейшим процессором Dimensity 800, дисплеем диагональю 6,57 дюйма разрешением FullHD+, 8 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4x и флеш-накопителем UFS 2.1 на 128 Гб.

На тыльной стороне корпуса толщиной 8,1 мм и весом 184 грамма расположится система из четырех датчиков, где главный 48 Мп Sony IMX586. Дополнять его будет широкоугольный сенсор на 8 Мп и два модуля разрешением по 2 Мп для макросъемки и анализа глубины. Создавать селфи позволит сенсор Sony IMX471 на 16 Мп и 2 Мп датчик глубины.

Питать Oppo A92s станет аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Сканер отпечатков пальцев отправили на боковую грань. Доступен аппарат будет в черном и синем цветах, а ценник ожидается в районе $355.

Источник: notebookcheck