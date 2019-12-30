Готовится к выходу Oppo F15

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Компания Oppo начала дразнить предстоящий выход смартфона F15, который придет на смену Oppo F11. Производитель заявляет, что новинка предложит стильный и модный дизайн. Столь лестных слов от компании удостоился типичный мобильник наших дней, обладающий дисплеем с каплевидной выемкой и четырехмодульной камерой с вертикальным расположением датчиков.









В целом внешний вид новинки нам знаком по Oppo A91, который был представлен две недели назад. По слухам, аппарат удостоится AMOLED‑дисплея, стеклянного корпуса и ценник будет в районе $280. Премьера Oppo F15 должна пройти в январе следующего года и в пару с ним можно ждать дебют Oppo F15 Pro.









Напомним, что Oppo F11 был представлен в марте нынешнего года и он обладает 6,53-дюймовым дисплеем, чипом Helio P70, 4/6 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем на 64/128 Гб и аккумулятором емкостью 4020 мАч с поддержкой быстрой 20-ваттной зарядки VOOC 3.0. Фронталка разрешением 16 Мп и основная камера обладает двумя сенсорами на 48 Мп + 5 Мп.









Источник: 91mobiles.com







