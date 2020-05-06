Готовится к выходу Poco M2 Pro

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В этом году Poco объявила, что отправляется в самостоятельное плавание как независимый от Xiaomi бренд. Правда, разрыва «пуповины» на практике так и не произошло, на данном этапе компания занялась только клонированием моделей Redmi и переклеиванием шильдиков.





Возможно, Poco M2 Pro не станет чьей-то репликой. Предполагается, что эта модель ориентирована на рынок Индии и она получила индекс M2003J6CI. Информация о подготовке к выходу этого Poco M2 Pro появилась на официальном сайте компании.





Что это будет за смартфон и какие характеристики получит, точной информации нет. Со своей стороны, известный инсайдер Xiaomishka взялся предсказать, какой дизайн может получить смартфон. Он создал рендер предполагаемого Poco M2 Pro. В его представлении новинка внешне будет полностью повторять черты глобальной версии Redmi Note 9 Pro Max — Redmi Note 9 Pro.





Нам остается только дождаться новых утечек и слухов, которые внесут ясность, какие смартфоны выйдут в этом году под брендом Poco. Сейчас известно, что в скором времени должна состояться премьера Poco F2 Pro, который станет лишь репликой Redmi K30 Pro, но без поддержки сетей пятого поколения. Есть небольшая вероятность того, что отказ от поддержки 5G-сетей может стать причиной смены аппаратной платформы.

Источники: Gizmochina, twitter







