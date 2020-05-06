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Готовится к выходу Poco M2 Pro

06.05.2020 1477 4

В этом году Poco объявила, что отправляется в самостоятельное плавание как независимый от Xiaomi бренд. Правда, разрыва «пуповины» на практике так и не произошло, на данном этапе компания занялась только клонированием моделей Redmi и переклеиванием шильдиков.


Возможно, Poco M2 Pro не станет чьей-то репликой. Предполагается, что эта модель ориентирована на рынок Индии и она получила индекс M2003J6CI. Информация о подготовке к выходу этого Poco M2 Pro появилась на официальном сайте компании.

 

Готовится к выходу Poco M2 Pro – фото 1


Что это будет за смартфон и какие характеристики получит, точной информации нет. Со своей стороны, известный инсайдер Xiaomishka взялся предсказать, какой дизайн может получить смартфон. Он создал рендер предполагаемого Poco M2 Pro. В его представлении новинка внешне будет полностью повторять черты глобальной версии Redmi Note 9 Pro Max — Redmi Note 9 Pro.

 

Готовится к выходу Poco M2 Pro – фото 2

 

Готовится к выходу Poco M2 Pro – фото 3

 

Готовится к выходу Poco M2 Pro – фото 4


Нам остается только дождаться новых утечек и слухов, которые внесут ясность, какие смартфоны выйдут в этом году под брендом Poco. Сейчас известно, что в скором времени должна состояться премьера Poco F2 Pro, который станет лишь репликой Redmi K30 Pro, но без поддержки сетей пятого поколения. Есть небольшая вероятность того, что отказ от поддержки 5G-сетей может стать причиной смены аппаратной платформы.

 

Источники: Gizmochina, twitter



Poco M2 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 06.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Николай Кондратьев
кто-нибудь понял что написано в этой статье?
06.05.2020 14:02
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maxim kazan
Николай Кондратьев, копия Редми к30про(ми10Т про)
06.05.2020 15:40
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ThePowerDrome
Николай Кондратьев, вийде Поко М2 Про. Що там будуть за характеристики -- хз, але інсайдер вангує, що виглядати буде як Редмі Ноут 9.
06.05.2020 17:42
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Amir Mag
Николай Кондратьев, вы все придурки? прочитайте статью
06.05.2020 17:49
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Готовится к выходу Poco M2 Pro