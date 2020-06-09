Готовится к выходу простой и архаичный Samsung Galaxy A01e

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В модельном ряду Samsung есть модель Galaxy A01, которая ориентирована на тех, кто упорно делает ставку на бренд. И при этом напрочь отвергает саму возможность прикупить что-то от другой компании, пусть и с лучшими характеристиками за те же деньги. По аналогичному «рецепту» готовят и Samsung Galaxy A01e — модель начального уровня, для тех, кто хочет недорогой смартфон от известного бренда.









Что известно





Подобный бюджетный аппарат явно создается с прицелом на развивающиеся рынки. Поэтому решено удешевлять его максимально. Благодаря бенчмарку Geekbench удалось узнать, что в основе смартфона будет лежать чип МТ6739 от MediaTek, который был представлен еще в 2017 году. В его состав вошли 4 вычислительных ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 1,5 ГГц и видеоускоритель IMG PowerVR GE8100 с частотой 570 МГц.





Синтетический тест также смог идентифицировать, что Samsung Galaxy A01e получит всего 1 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 10. Возможно это будет модель с урезанной версией зеленого робота — Go Edition.





Все максимально просто





Слухи также указывают на то, что эта модель удостоится экрана разрешением HD+ (1440х720 точек). Это все, что известно о Galaxy A01e на данный момент. Но почти наверняка это будет простой по исполнению пластиковый аппарат с относительно небольшими по современным меркам габаритами, а также предложит минимальный набор функций как для обычной звонилки.

Источник: mysmartprice







