Готовится Nokia N9 нашего времени. Флагманская начинка в старой обертке?

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После того, как ребята из HMD Global взялись за дело возрождения легендарной марки Nokia, было решено давить на ностальгию и классику. Проявлялось это в выпуске обновленных реплик некогда очень популярных моделей. Идея понятна и привлекала внимание, но на выходе получились странные устройства и избежать разочарования не удалось.









Но от самой идеи и дальше играть на ностальгических чувствах, компания не откажется. Стало известно, что готовится к выходу сиквел Nokia N9, а его принадлежность к нашим временам будет выдавать год издания в названии.









В плане дизайна Nokia N9 2020 станет «перепевом» внешнего вида своего аналога, который дебютировал в 2011 году. Получился далеко не идеальный аппарат, но предпринята попытка осовременить внешний облик ретро-модели. Вышел достаточно компактный и угловатый мобильник с небольшими отступами на торцах.









На тыльной стороне мы находим сдвоенную камеру с брендом Zeiss как напоминание того, чья оптика тут установлена. Нижняя грань стала пристанищем порта USB Type-C и решетки для динамика, а на верхний торец отправили лоток для SIM‑карты и 3,5 мм разъем для наушников.





Интересно, что по слухам, Nokia N9 2020 будет флагманским устройством с поддержкой сетей пятого поколения и ценник на него будет в районе $500—$645. Когда стоит ждать анонс смартфона, точной информации нет.









Источник: phone.cnmo.com