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Готовится Nokia N9 нашего времени. Флагманская начинка в старой обертке?

10.02.2020 4864 7

После того, как ребята из HMD Global взялись за дело возрождения легендарной марки Nokia, было решено давить на ностальгию и классику. Проявлялось это в выпуске обновленных реплик некогда очень популярных моделей. Идея понятна и привлекала внимание, но на выходе получились странные устройства и избежать разочарования не удалось.

 

Готовится Nokia N9 нашего времени. Флагманская начинка в старой обертке? – фото 1


Но от самой идеи и дальше играть на ностальгических чувствах, компания не откажется. Стало известно, что готовится к выходу сиквел Nokia N9, а его принадлежность к нашим временам будет выдавать год издания в названии.

 

Готовится Nokia N9 нашего времени. Флагманская начинка в старой обертке? – фото 2


В плане дизайна Nokia N9 2020 станет «перепевом» внешнего вида своего аналога, который дебютировал в 2011 году. Получился далеко не идеальный аппарат, но предпринята попытка осовременить внешний облик ретро-модели. Вышел достаточно компактный и угловатый мобильник с небольшими отступами на торцах.

 

Готовится Nokia N9 нашего времени. Флагманская начинка в старой обертке? – фото 3


На тыльной стороне мы находим сдвоенную камеру с брендом Zeiss как напоминание того, чья оптика тут установлена. Нижняя грань стала пристанищем порта USB Type-C и решетки для динамика, а на верхний торец отправили лоток для SIM‑карты и 3,5 мм разъем для наушников.

 

Готовится Nokia N9 нашего времени. Флагманская начинка в старой обертке? – фото 4


Интересно, что по слухам, Nokia N9 2020 будет флагманским устройством с поддержкой сетей пятого поколения и ценник на него будет в районе $500—$645. Когда стоит ждать анонс смартфона, точной информации нет.

 

Готовится Nokia N9 нашего времени. Флагманская начинка в старой обертке? – фото 5


Источник: phone.cnmo.com

Nokia N9
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 7
 
Константин Лялин
Классный телефон был... Было бы интересно глянуть новинку
10.02.2020 16:55
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Александр Гармаш
ностальгия столько не стоит.
10.02.2020 16:45
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VA
Может и не стоит, но купил новинку за 700$, телефон был бомба после 5800. В системе mee go использовалась технология свайп. В 2011 были открыты приложение запущенные, что сейчас используют в xiaomi. Через год аккумулятор начал слыхать, грелся, продал его. Остался оригинальный чехол-мешок из натуральной кожи. В Nokia было развитие, но Андроид и ос раздавили nokia mee go, symbian, lumia windows.
10.02.2020 17:38
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Vasyl Sereduk
цей концепт був опублікований тиждень тому на concept phones
10.02.2020 16:42
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Bozone Higgsa
"тиждень тому" как переводится?
10.02.2020 17:06
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VA
Неделя назад
10.02.2020 17:23
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Vasyl Sereduk
Bozone Higgsa, неделю назад
10.02.2020 17:36
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Готовится Nokia N9 нашего времени. Флагманская начинка в старой обертке?