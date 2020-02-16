Готовится Snapdragon 865 на стероидах: Snapdragon 865+

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Те, кто внимательно следит за достижениями известного производителя полупроводниковой продукции Qualcomm, знают, что на протяжении года компания иногда выпускает не один, а два флагманских чипа. Например, в 2016 году чипмейкер изначально предложил флагманский Snapdragon 820, а через полгода свет увидела его разогнанная версия Snapdragon 821.

Аналогичный трюк компания провернула и в прошлом году, когда в сегменте флагманских Android-устройств тон задавали однокристальные системы Snapdragon 855 и Snapdragon 855+.

Если инсайдеры оперируют достоверной информацией, то в третьем квартале нынешнего года может выйти Snapdragon 865+, который станет усовершенствованной версией Snapdragon 865. Интересно, что тестовые образцы новой аппаратной платформы появятся уже через два месяца. Какие именно улучшения предложит Plus-версия, не сообщается. Но, скорее всего, все ограничится разгоном ядер и графического чипа.

Сейчас Snapdragon 865 только начал свое шествие на рынке. Представлен он был в начале декабря и спустя два месяца после релиза появились первые устройства с ним на борту. Формально первым стал ZTE Axon 10s Pro, анонс которого прошел 7 февраля, но до сегодняшнего дня смартфон не поступил в продажу.

Титул же первого доступного флагмана с Snapdragon 865 достался Xiaomi Mi 10, чьи продажи уже стартовали 14 февраля. Что касается линейки Samsung Galaxy S20, то ее хоть и представили на два дня раньше Xiaomi Mi 10, но до прилавков магазинов она доберется в начале марта.

Источник: gizmochina