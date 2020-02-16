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Готовится Snapdragon 865 на стероидах: Snapdragon 865+

16.02.2020 2304 9

Те, кто внимательно следит за достижениями известного производителя полупроводниковой продукции Qualcomm, знают, что на протяжении года компания иногда выпускает не один, а два флагманских чипа. Например, в 2016 году чипмейкер изначально предложил флагманский Snapdragon 820, а через полгода свет увидела его разогнанная версия Snapdragon 821.

 

Аналогичный трюк компания провернула и в прошлом году, когда в сегменте флагманских Android-устройств тон задавали однокристальные системы Snapdragon 855 и Snapdragon 855+.

 

Если инсайдеры оперируют достоверной информацией, то в третьем квартале нынешнего года может выйти Snapdragon 865+, который станет усовершенствованной версией Snapdragon 865. Интересно, что тестовые образцы новой аппаратной платформы появятся уже через два месяца. Какие именно улучшения предложит Plus-версия, не сообщается. Но, скорее всего, все ограничится разгоном ядер и графического чипа.

 

Готовится Snapdragon 865 на стероидах: Snapdragon 865+ – фото 1

 

Сейчас Snapdragon 865 только начал свое шествие на рынке. Представлен он был в начале декабря и спустя два месяца после релиза появились первые устройства с ним на борту. Формально первым стал ZTE Axon 10s Pro, анонс которого прошел 7 февраля, но до сегодняшнего дня смартфон не поступил в продажу.

 

Готовится Snapdragon 865 на стероидах: Snapdragon 865+ – фото 2

 

Титул же первого доступного флагмана с Snapdragon 865 достался Xiaomi Mi 10, чьи продажи уже стартовали 14 февраля. Что касается линейки Samsung Galaxy S20, то ее хоть и представили на два дня раньше Xiaomi Mi 10, но до прилавков магазинов она доберется в начале марта.

 

Источник: gizmochina

Snapdragon 865 Snapdragon 865+ Qualcomm
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 9
 
Jevgenijs Panins
Такой же развод . Уже есть 875 , но впаривают 865 и ещё разведут на 865+ .
16.02.2020 20:24
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Mykhailo Burka
Не рановато в феврале когда на рынке ещё нет живых 865ых уже о плюсах думать?
16.02.2020 15:06
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Сергей Коршунков
Mykhailo Burka, как это нет живых 865? А Mi10? Скоро и остальные подтянутся, не успеет февраль закончится, а рынок уже будет наполнен устройствами на 865, самое время новый готовить.
16.02.2020 18:20
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Бравлер Андрей
в вагину такую мощ совать?
16.02.2020 13:53
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INN
Фотки с сотки на 108 МП пихать в инстаграм необходима только разогнанная версия.
16.02.2020 14:05
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Кирилл
Тебе виднее:) кто чем думает, с тем и ассоциации:)
16.02.2020 14:14
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INN
Для тебя наверно откровение какая соц сеть самая популярная наверно не в курсе куда движется рынок мобильных матриц. Теперь ты в курсе.
16.02.2020 16:53
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Михаил Кирпика
Бравлер Андрей, А чё ещё делать компании, впринципе занимающейся разработкой надстройки над своим фирменным процессмором, в отпуск идти на пару лет?
16.02.2020 15:49
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INN
Снижать энергопотребление не жопится с выходом нового технопроцесса, не впаривать хрень с разгоном.
16.02.2020 16:55
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Готовится Snapdragon 865 на стероидах: Snapdragon 865+