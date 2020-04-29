Готовятся к анонсу Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro

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На днях в базе данных китайского сертификационного центра 3С была найдена информация о двух моделях с индексами M2004J7AC и M2004J7ВC. С какими коммерческими именами новинки появятся на рынке, точной информации нет. Своим прогнозом поделился известный инсайдер Xiaomishka.

Он заявил, что смартфоны дебютируют на рынке как Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. А еще оба будут построены на базе чипа Dimensity 800, но у «прошки» будет разогнанный вариант процессора, где тактовую частоту доведут до 2,6 ГГц против 2,0 ГГц в базовой версии SoC.

Учитывая тот факт, что Redmi Note 9 еще не дебютировал, а Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max вышли на рынок чуть меньше двух месяцев назад, поверить в то, что «десятки» могут анонсировать скоро, верится с трудом. Но источник уверен в своем прогнозе и объясняет скорый выход серии Redmi Note 10 тем, что она ориентирована на рынок Китая. Это должны быть доступные 5G-смартфоны, и компания уже не раз заявляла, что на внутреннем рынке она сконцентрирует свои усилия на выпуске устройств с поддержкой сетей пятого поколения.

Напомним, что серия Redmi Note 9 так и не появилась в Китае, она ориентирована на глобальный рынок. С оглядкой на этот факт можно предположить, что теория Xiaomishki не выглядит такой уж абсурдной. Но действительно ли компания намерена развести модельный ряд устройств Redmi Note с учетом рынка сбыта, узнаем достоверно позже.

Источник: twitter