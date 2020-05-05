Готовятся к выходу Huawei Y5p и Huawei Y6p

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На фоне кризиса и проблем с властями США, Huawei продолжает выпускать свои смартфоны. Компания готовится вывести на рынок новинки — Huawei Y5p и Huawei Y6p. Их анонс только ожидается и нет ясности, когда его стоит ждать. Зато подоспели сведения о характеристиках смартфонов, которые созданы помочь самовыразиться.

Известно, что Huawei Y6p укомплектовали IPS‑дисплеем диагональю 6,3 дюйма разрешением 1600х720 точек, фронталкой на 8-мегапикселей, процессором Helio P22 и 4 Гб оперативной памяти.

В активе смартфона флеш-накопитель на 64 Гб, дактилоскопический датчик, основная камера с тремя датчиками 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп и аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч. Работать Huawei Y6p должен под управлением Android 10 с надстройкой EMUI 10. Стоить новинка должна $139 и все указывает на то, что это переименованный вариант Honor 9A.

Huawei Y5p по факту станет одной из версий Honor 9S. Он обладает IPS-матрицей диагональю 5,45 дюйма разрешением HD+, селфи-камерой на 5-мегапикселей, чипсетом Helio P22, 2 Гб оперативки и флеш-памятью 32 Гб. Обещают ОС Android 10 с оболочкой EMUI 10, батарейку на 3020 мАч, одиночную тыльную камеру на 8 Мп. О цене на эту модель ничего не сообщается.

Источник: playfuldroid