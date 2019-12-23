Графеновый аккумулятор в Huawei P40 официально подтвержден

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Мы не раз слышали сообщения о том, что Huawei начнет использовать графен в аккумуляторах своих смартфонов. По данным отраслевых источников, новый тип источника питания должен получить Huawei P40. Но до сегодняшнего дня такая информация распространялась исключительно на уровне слухов. И вот теперь компания официально подтвердила, что Huawei P40 удостоится графеновой батарейки.





Сегодня представительство Huawei во Франции на своей страничке в Twitter опубликовала пост, в котором сообщило, что флагман Huawei P40 будет поставляться с аккумулятором нового поколения на основе графена. Еще одной фишкой новинки станет поддержка технологии быстрого заряда. Все тот же пост содержит упоминание, что батарейку можно будет зарядить от 0 до 100% всего за 45 минут.





Учитывая тот факт, что флагману обещают источник питания емкостью от 4500 до 5000 мАч, такая скорость зарядки выглядит впечатляюще и, похоже, что ее мощность составит не менее 50 Вт.





Напомним, что семейство Huawei P40 представят в конце марта следующего года в Париже. Нас ждет премьера двух флагманов Huawei P40 и Huawei P40 Pro на базе фирменного чипа Kirin 990. Здесь по-прежнему будет использоваться ОС Android с открытым исходным кодом без Google-сервисов и магазина Play. Pro-версия должна получить набор из пяти датчиков на задней панели во главе с Sony IMX686 на 64 Мп.





Источник: news.mydrivers.com







