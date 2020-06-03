График развертывания EMUI 10.1 для рынка Европы. Какие смартфоны получат обновление

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На прошлой неделе Huawei анонсировала выход обновления фирменной прошивки EMUI 10.1, ориентированной на рынок Китая. А что с глобальной версией? Все же в отсутствие поддержки сервисов Google сложно выкатить крупный апдейт с расширенным функционалом.

Первоначально ходили разговоры, что EMUI 10.1 придет на 30 устройств Huawei, но не было ясности будут ли среди них модели суббренда Honor. Не было никакой конкретики и в части времени выхода обновления. Но ситуация немного прояснилась благодаря ресурсу Huaweicentral, которому удалось раздобыть дорожную карту развертывания обновления EMUI 10.1 Magic UI 3.0, актуальную для рынка Европы. При этом сам источник предлагает считать ее официальной.

Какие устройства обновятся и когда:

Magic UI 3.1

Honor 20/20 Pro (июль)

Honor V20/View 20 (июль)

EMUI 10.1

Huawei Mate 30 Pro (начало июня)

Huawei P30/P30 Pro (июнь)

Huawei Mate 20 X 4G/5G (середина июля)

Huawei Mate 20/Mate 20 Pro/Mate 20 RS Porsche Design (конец июля)

Huawei Nova 5T (июль)

Обращаем внимание, что в зависимости от региона и сотового оператора, сроки могут немного варьироваться в пределах месяца развертывания обновления. Напомним, что уже вышла глобальная версия EMUI 10.1 для Huawei P30 и P30 Pro, которая разворачивается постепенно, охватывая все больше устройств и регионов. По предварительной информации, обновление EMUI 10.1 также должны получить Huawei Nova 5/5 Pro/ 5i Pro/ 5z, Honor 20 Lite, Honor 9X/9X Pro, Honor V30/V30 Pro и серия Nova 6.

Источник: huaweicentral