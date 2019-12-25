Хакер получил тюремный срок за шантаж Apple и попытку взлома iCloud

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Эта история началась в марте 2017 года, когда 22-летний житель Лондона Керем Албайрак решил поживиться за счет Apple. Он потребовал от концерна из Купертино подарочные карты iTunes номиналом $100 тысяч в обмен на то, что он не станет блокировать или продавать злоумышленникам 319 млн аккаунтов в iCloud.





Требование выплатить вознаграждение iTunes-картами было продиктовано тем, что их оборот сложно отследить. Их можно использовать для своих нужд, продать на специальной бирже или на черном рынке.









Естественно, что такая брешь в безопасности облачного хранилища всерьез обеспокоила Apple, которая тут же взялась за проверку заявления Керема Албайрака и попутно обратилась в правоохранительные органы. По результатам расследования удалось выяснить, что молодой человек занимался обыкновенным вымогательством и шантажом, никакого доступа к учетным записям iCloud он не получил.





В итоге горе-хакер признан виновным в шантаже и 2 года он отбывал наказание за решеткой. Кроме того, фемида приговорила его к 300 часам общественно-полезных работ в течение 6 месяцев. Сам Керем Албайрак уже должен был отбыть тюремное заключение, ведь осужден он был в 2017 года, а по законам Великобритании такие истории подлежат огласке только по истечении 2-х лет после произошедшего.





Источник: forbes.com







