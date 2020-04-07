Характеристики Honor Play 4T и Honor Play 4T Pro от известного инсайдера

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Альянс Huawei/Honor продолжает наступление на рынок. Несмотря на сложные времена, которые переживают компании в разгар пандемии коронавируса и из-за санкций США, они не сбавляют оборотов и смело выпускают новинку за новинкой на рынок. На 9 апреля запланирован анонс Honor Play 4T и Honor Play 4T Pro.

Ресурс 91mobiles с легкой руки инсайдера Ишана Агарвала опубликовал характеристики смартфонов. По его данным Honor Play 4T получит 6,4-дюймовый дисплей разрешением HD+ и предложит круглое отверстие под селфи-модуль на 8 Мп. Разочарованием может стать то, что базироваться аппарат будет на чипе Kirin 710A, который вышел два года назад.

Смартфону приписывают 6 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной, слот для карт microSD до 512 Гб, аккумулятор емкостью 4000 мАч и двойную основную камеру 48 Мп + 2 Мп. Имеется сканер отпечатков пальцев на задней панели, модуль Bluetooth 5.0 и фирменная оболочка Magic UI 3.1 на основе Android 10. Сервисов Google тут ждать не стоит.

Honor Play 4T Pro будет отличаться в лучшую сторону от базовой версии, прежде всего, наличием чипа Kirin 810. Разрешение фронтальной камеры тут увеличили до 16 Мп, и основная камера дополнена третьим датчиком на 8 Мп, а прочие два как у Play 4T.

Смартфон должен получить OLED-панель диагональю 6,3 дюйма разрешением 2400х1600 точек, 8/128 Гб памяти, батарейку емкостью 4000 мАч и ОС Android 9.0 Pie с надстройкой Magic UI 2.0. Видеть среди характеристик смартфона «девятую» версию зеленого робота, странно. Скорее всего источник ошибся, ведь базовая вариант Play 4T предлагает Android 10.

Источник: 91mobiles