Характеристики Huawei P40 и P40 Pro: что такое флагманы в понимании Huawei

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На следующей неделе Huawei обновит флагманскую продуктовую линейку P. Главная трагедия бытия серии Huawei P40 в том, что из-за санкций США в них не будет магазина приложений и сервисов от Google.

В этой ситуации Huawei остается предлагать варианты как обойти запрет и делать упор на главном преимуществе новинок — камерах. Компания будет как мантру повторять, что лучшая камера, это камера, которая всегда с тобой и Huawei вновь на голову выше конкурентов в деле создания камерофонов.

Меньше чем за неделю до анонса ресурс 91mobiles устроил экскурс по характеристикам новинок. Подтверждено, что Huawei P40 и P40 Pro работают на родной аппаратной платформе Kirin 990. Мощное железо и лагать ничего не будет. Но повторимся, что однокристальная система отнюдь не главное, что привлекает в новинках.

Так, Huawei P40 Pro щеголяет 6,58-дюймовым OLED‑дисплеем, сдвоенным фронтальным модулем 32 Мп + ToF и четверной тыльной камерой 50 Мп + 40 Мп (широкоугольный) + 12 Мп (телеобъектив) + времяпролетный датчик. Обещают оптическую стабилизацию, 50-кратный зум, быструю 40-ваттную зарядку и беспроводную мощностью 27 Вт. Разумеется работает смартфон под управление Android 10 с оболочкой EMUI 10.

Huawei P40 будет компактным по современным меркам смартфоном с 6,1-дюймовым экраном. Фронталка одиночная на 32 Мп и основная камера предлагает систему из трех сенсоров: 50 Мп + 16 Мп + 8 Мп с 30-кратным цифровым зумом. Емкость аккумулятора составила 3800 мАч, есть быстрая проводная зарядка на 40 Вт и беспроводная мощностью 27 Вт.

Напомним, что премьера Huawei P40 и P40 Pro состоится 26 марта. Представят их онлайн.

Источник: 91mobiles