Характеристики Oppo A92s с сайта TENAA

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Вчера Oppo представила флагман Ace 2, а в перспективе нас ждет премьера Oppo A92s. Самыми заметными чертами в новинке будут новая платформа Dimensity и оригинально оформленный блок квадратной камеры. Новинка была замечена на сайте сертификационного агентства TENAA и благодаря этому мы располагаем достоверной информацией о техническом оснащении смартфона.

Регулятор указывает на то, что передняя панель отведена под IPS‑матрицу диагональю 6,57 дюйма разрешением FullHD+ (2400х1080 точек) и соотношением сторон 20:9. Новомодная фича — частота обновления доведена до 120 Гц. Компания нашла возможным установить в «середнячке» экран с частотой обновления на уровне флагманов Oppo Find X2 и Find X2 Pro. А еще здесь предложили сдвоенный селфи-модуль на 16 Мп + 2 Мп.

Под капотом трудится восьмиядерный чип от MediaTek с пиковой частотой 2,0 ГГц. Но, как уже было сказано ранее, инсайдеры говорят о том, что это будет Dimensity 800 со встроенным 5G‑модемом.

Смартфон оснастят 6/8/12 Гб оперативной памяти, флеш-памятью на 128/256 Гб, аккумулятором емкостью 3890 мАч (обычная емкость 4000 мАч) с быстрой 18-ваттной зарядкой, разъемом USB Type-C и тыльной камерой с четырьмя модулями: 48 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросъемка).

Габариты Oppo A92s составили 163,8х75,5х8,1 мм и весит он 184 грамма. О времени анонса не сообщается. Но сертификация новинки в TENAA явный признак того, что релиз состоится в самое ближайшее время.

Источник: tenaa