Характеристики Realme C15: долгоиграющий аппарат в бюджетном сегменте

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Бренд Realme, являющийся «дочкой» Oppo и частью BBK Electronics, в июне нынешнего года представил Realme C11, как конкурента Redmi 9C. Теперь компания намерена выпустить более усовершенствованный вариант этой модели, дав ей имя Realme C15. Отличия в двух смартфонах будут касаться емкости батареи, объема памяти и камер.

Характеристики

Важной фишкой и преимуществом Realme C15 станет аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки. Напомним, что у Relme C11 батарейка на 5000 мАч. Базироваться новинка будет на новом чипе Helio G35, предложит 3/4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гб.

На тыльной стороне предложили квадратной формы основную камеру, состоящую из четырех датчиков изображения, где главный модуль на 13 Мп и помогает ему ширик на 8-мегапикселей. Уже привычно видеть в оснащении тыльной камеры присутствие датчиков для анализа глубины и макросъемки с идентичным разрешением 2 Мп.

Ожидается, что дисплей тут аналогичный тому, что установлен в Realme C11: IPS-матрица диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+. Это будет экран с каплевидным вырезом под фронталку и «подбородком», свойственный многим недорогим смартфонам.

Премьера Realme C15 запланирована на 28 июля и первой страной, где его станут продавать, станет Индонезия.

Источник: gizmochina