Характеристики Realme GT Explorer Master Edition: крутой дисплей и мощная платформа

21 июля Realme проведет презентацию и покажет дизайнерский вариант realme GT. На самом деле смартфонов должно быть два: Realme GT Master Edition и Realme GT Explorer Master Edition. О первом из дебютантов информации было предостаточно, а вот о втором — сведений было немного. Как это часто бывает, благодаря инсайдерам еще до анонса характеристики новинки все же слили.
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Realme GT Explorer Master Edition получит чипсет Snapdragon 870, 12 Гб оперативной памяти с возможностью ее виртуального расширения еще на 3 Гб. В качестве операционной системы выступит Android 11, поверх которой установят оболочку Realme UI 2.0.
Дисплей в Realme GT Explorer Master Edition будет по последнему слову экранной моды: матрица AMOLED, HDR10+, 120 Гц частота обновления и 480 Гц частота отклика сенсора, DC Dimming и пиковая яркость 1100 нит. Основная камера тройная и в качестве ключевого выступит датчик на 50-мегапикселей.
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Напомним, что Realme GT Master Edition приписывают процессор Snapdragon 778G, 8 Гб оперативки, флеш-накопитель на 128/256 Гб, батарейку на 4300 мАч и быструю зарядку мощностью 65 Вт. Для селфи предложат модуль на 32 Мп и на задней панели установят трехкомпонентную тыльную камеру 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.
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Источник: gizmochina
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