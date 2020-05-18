Характеристики Realme X50 Pro Player Edition

1296

На следующей неделе состоится премьера смартфона «бегущего по лезвию» — Realme X50 Pro Player Edition. Компания официально подтвердила, что базироваться новинка будет на Snapdragon 865, предложит оперативную память LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1. Больше сведений о характеристиках смартфона удалось обнаружить в базе данных агентства TENAA.

Сертификационное ведомство извещает, что Realme X50 Pro Player Edition оснастят AMOLED-дисплеем диагональю 6,44 дюйма и разрешением 2400х1080 точек, сдвоенной фронтальной камерой 16 Мп + 2 Мп, 6/8/12 Гб оперативной памяти и 128/256/512 Гб постоянной.

Работать аппарат станет под управлением операционной системы Android 10 с надстройкой Realme UI, получит два аккумулятора емкостью 2055 мАч каждый и на задней панели установили четыре сенсора 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Фишкой Realme X50 Pro Player Edition станет поддержка быстрой 65-ваттной зарядки. Габариты устройства 159х74,2х8,9 мм при весе 209 грамм. Доступен гаджет будут в красном, черном и серебристом цветах. Анонс смартфона назначен на 25 мая.

Источник: tenaa