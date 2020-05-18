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Характеристики Realme X50 Pro Player Edition

18.05.2020 1296 3

На следующей неделе состоится премьера смартфона «бегущего по лезвию» — Realme X50 Pro Player Edition. Компания официально подтвердила, что базироваться новинка будет на Snapdragon 865, предложит оперативную память LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1. Больше сведений о характеристиках смартфона удалось обнаружить в базе данных агентства TENAA.

 

Характеристики Realme X50 Pro Player Edition – фото 1

 

Сертификационное ведомство извещает, что Realme X50 Pro Player Edition оснастят AMOLED-дисплеем диагональю 6,44 дюйма и разрешением 2400х1080 точек, сдвоенной фронтальной камерой 16 Мп + 2 Мп, 6/8/12 Гб оперативной памяти и 128/256/512 Гб постоянной.

 

Работать аппарат станет под управлением операционной системы Android 10 с надстройкой Realme UI, получит два аккумулятора емкостью 2055 мАч каждый и на задней панели установили четыре сенсора 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

 

Характеристики Realme X50 Pro Player Edition – фото 2

 

Фишкой Realme X50 Pro Player Edition станет поддержка быстрой 65-ваттной зарядки. Габариты устройства 159х74,2х8,9 мм при весе 209 грамм. Доступен гаджет будут в красном, черном и серебристом цветах. Анонс смартфона назначен на 25 мая.

 

Источник: tenaa

Realme X50 Pro Player Edition
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 18.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Александр
А что с камерами? Фуфел какой-то.
18.05.2020 16:01
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Валентин
При чем здесь приставка плейр не понятно)
18.05.2020 12:49
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Александр
Валентин, согласен.
18.05.2020 16:00
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Характеристики Realme X50 Pro Player Edition