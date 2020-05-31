Характеристики Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C: хорошие камеры роскошь, но на аккумуляторах не сэкономили

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Избыточно мощные процессоры и вагон функционала с запасом на завтра — все это для гиков и обзорщиков, которые любят все это «смаковать». Для большинства же нужны смартфоны, способные вместить максимум полезных фич за минимальный ценник. Все это в большинстве своем воплощают бюджетники Redmi. Сейчас компания готовит к анонсу Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C. Знакомимся с теми характеристиками, которыми их наделят.

Redmi 8

Redmi 9A и Redmi 9C будут идейно близкими смартфонами с большим аккумулятором в практичном корпусе без избыточной мощности. Обе модели должны получить еще не анонсированный чип Helio G25 с видеоускорителем Mali-G31, 6,53-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1600х720 точек, порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, слот для карт microSD до 512 Гб, фронталку на 5 Мп и 3 Гб оперативки.

Отличительными чертами Redmi 9C станет флеш-память на 64 Гб и двойная тыльная камера 13 Мп + 2 Мп, а ценник может быть в районе 100-120 евро. Redmi 9A со своей стороны удостоится 32 Гб постоянной памяти, одиночной основной камеры на 13 Мп и запросить за него должны 130-150 евро.

Центральная модель серии Redmi 9 должна предложить чип Helio G70, 4 Гб оперативной и 64 Гб энергонезависимой памяти, батарейку на 5000 мАч и селфи-модуль на 5 Мп. Диагональ дисплея составит также 6,53 дюйма, но разрешение увеличится до 2400х1080 точек. На тыльной стороне установят систему из четырех датчиков 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. В плане стоимости нас ориентируют на цену 160-180 евро.

Источник: gizchina, twitter

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