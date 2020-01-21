Характеристики Samsung Galaxy Z Flip: за что могут запросить 1400 евро

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О возможности появления смартфонов с гибкими дисплеями начали говорить достаточно давно, но только в 2019 году появились коммерческие их воплощения. Дальше таких устройств станет больше. Одной из заметных новинок первого квартала 2020 года должна стать раскладушка Samsung Galaxy Z Flip. Сегодня мы уже говорили о цене на модель, а теперь расскажем о ее характеристиках.





Параметры смартфона с гибким дисплеем слил в сеть инсайдер Ишан Агарвал, который не раз замечен за публикацией достоверных сведений о еще не представленных устройствах. По его информации, Galaxy Z Flip оснастили гибким Dynamic AMOLED-дисплеем диагональю 6,7 дюйма.





Разрешение фронтальной камеры составит 10 Мп, а основная камера будет на 12 Мп. Питать аппарат станет аккумулятор емкостью 3300 мАч или 3500 мАч, и нее исключено что речь идет о суммарной емкости двух батареек. Для хранения пользовательских данных предложат флеш-модуль на 256 Гб. Работать Galaxy Z Flip будет под управлением ОС Android 10 с фирменной надстройкой One UI 2.1 и на выбор предложат два цвета корпуса: черный и фиолетовый.





По тем сведениям, что ранее появлялись в сети, базироваться смартфон будет на Snapdragon 855, получит 8 Гб оперативной памяти и поддержку быстрой зарядки. Анонс новинки состоится 11 февраля в один день с премьерой устройств линейки Galaxy S20. В Европе за смартфон должны просить 1400 евро.





Источник: sammobile.com







