Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 4: минорный апдейт

30.05.2022 4271 10

Все предсказуемо и без серьезного прорыва

Складные смартфоны стали фаворитами в модельном ряду Samsung. Компания делает многое для их популяризации и удерживает позицию лидера в нише устройств с гибкими дисплеями. В августе должно состояться ежегодное мероприятие Unpacked, на котором представят Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

 

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Первые подробности о Samsung Galaxy Z Fold 4 уже начали появляться и сегодня подоспела очередная порция деталей о новинке. Так, сообщается, что на внутренней стороне установят гибкий 7,6-дюймовый Super AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением QXGA+. На внешней стороне также будет панель на 120 Гц, но ее разрешение составит FullHD+ и диагональ 6,62 дюйма.

Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 4: минорный апдейт – фото 1

Аппаратной основой Galaxy Z Fold 4 послужит чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 в связке с 12/16 Гб оперативной памяти. Емкость флеш-накопителя составит 256/512 Гб и работать аппарат будет под управлением Android 12 с оболочкой OneUI 4. Питать новинку станет батарея на 4400 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой.

 

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Galaxy Z Fold 4 должен получить фронталку на 16-мегапикселей, которую встроят под поверхность гибкой матрицы. На внешней стороне предложат модуль на 10 Мп и тройную тыльную камеру 50 Мп + 12 Мп (сверхширик) + 12 Мп (телеобъектив, 3-кратный оптический зум). Смартфон получит порт USB Type-C и защиту от воды IP68, NFC, поддержку стилуса Wireless DeX, Samsung Pay, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2.

 

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Источник: sammobile

Samsung Galaxy Z Fold 4
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 30.05.2022

Комментарии

Всего комментариев: 10
   
   
Victor Migalus 2
Ребята вы всё закрылись? Не будут больше статьи? Дайте знать!!!
09.06.2022 14:07
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Редакция 3
Статьи будут со следующей недели.
10.06.2022 17:23
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Victor Migalus 1
Редакция, Спасибо за ответ!
10.06.2022 18:00
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Стас Лев 1
Где новые статьи ? Ауууууу
09.06.2022 12:57
Ответить
Стас Лев 1
Где новые статьи ? Ауууууу
09.06.2022 12:57
Ответить
Стас Лев 0
Где новые статьи ? Ауууууу
09.06.2022 12:57
Ответить
Стас Лев 0
Где новые статьи ? Ауууууу
09.06.2022 12:57
Ответить
Іван 0
Здравствуйте, я ваш подписчик, я сам с Мариуполя два дня как приехал в Запорожье, к сожалению в Мариуполе было утеряно много и в том числе и телефон. Я никогда таким не занимался но хотел спросить может есть возможность как-то у вас купить подешевле? Я видел что вы занимались волонтерством, после проведенного сам понимаю что телефон и рядом не стоит с едой для большинства людей, но я студент и хотел спросить могли бы вы как нибудь помочь? Просто вы единственный техно блогер из Украины которого я смотрел и возможно есть шанс как-то спросить у ваших партнёров.
01.06.2022 16:55
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Валентин 1
Таких пол Украины сейчас к сожаленью
04.06.2022 01:11
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Владимир Гафуров 0
Так и не понял, что принципиально нового?
31.05.2022 09:00
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Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 4: минорный апдейт