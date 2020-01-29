Характеристики Xiaomi Mi 10 Pro 5G досрочно слили в сеть

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В последние годы Xiaomi всеми силами стремится распрощаться с образом производителя бюджеток, которые можно по дешевке купить на AliExpress. Стоит задача попасть в высшую лигу и добиться того, чтобы с компанией считались.





Производитель стоит на пороге анонса классических флагманов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Но хватит ли новинкам традиционных ценностей, чтобы стать хитом продаж? Ответ на этот вопрос получим позже, а вот характеристики Xiaomi Mi 10 Pro на бумаге мы можем оценить уже сегодня.





На помощь пришел известный поставщик утечек Xiaomishka, который на своей странице в Twitter опубликовал информацию о характеристиках инженерного образца Xiaomi Mi 10 Pro 5G.









Сразу же акцентируем внимание на нескольких деталях: емкая батарейка на 5250 мАч, 16 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 512 Гб и основная камера с датчиками 108 Мп + 16 Мп + 12 Мп + 5 Мп.





Смартфон должен получить чип Snapdragon 865, фирменную прошивку MIUI 11 и 6,4-дюймовый дисплей разрешением 2080х1080 точек. Есть вопросы к разрешению, которое является нетипичным. Возможно, речь идет о 2340х1080 пикселей и инженерный образец не смог корректно выдать истинное разрешение.





Стоит ли верить утечке? Скорее всего, нет. Очень похоже, что это попытка источника наделать шума. Есть серьезные сомнения, что титульный флагман компании получит запредельные 16 Гб оперативки и столь емкий аккумулятор. Перед нами очередной пример творчества фейкоделов.





Источник: twitter.com







