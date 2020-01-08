Hisense анонсировала первый в мире смартфон с дисплеем на цветной электронной бумаге

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Ниша устройств с E-Ink дисплеями переживает непростые времена. Тем не менее с определенной периодичностью устройства с такими экранами появляются и свою лепту в это вносит Hisense. Свой очередной смартфон с E-Ink экраном компания показала на CES 2020.





Его уникальность в том, что это первый мобильник с дисплеем на цветной электронной бумаге. До сегодняшнего дня на рынке были только модели с монохромными E-Ink экранами.









Hisense заявляет, что практически все готово, чтобы начать массовое производство цветных дисплеев на электронной бумаге во втором квартале нынешнего года. Среди особенностей таких матриц отмечается более высокая частота обновления, чем предлагали экраны предыдущих поколений, а еще они более «живые» и визуально картинка стала приятнее.









Когда на рынке появится первый коммерческий смартфон с таким цветным E-Ink экраном, не сообщается. Но судя по времени запуска матриц в серию, его появление стоит ждать не ранее середины 2020 года.





Напомним, что первый смартфон с E-Ink дисплеем увидел свет в 2012 году и им стал YotaPhone. На тот момент он был в диковинку, но большой популярности не снискал.





Источник: sohu.com