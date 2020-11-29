Хит Indiegogo смартфон Pro1-X с Android 9, Ubuntu Touch OS и LineageOS

Смартфон Pro1-X собрал на Indiegogo в несколько раз большую сумму, чем требовалось

В конце октября представили смартфон Pro1-X, на который начали сбор средств на платформе Indiegogo. Это слайдер с полноценной QWERTY-клавиатурой и на борту три операционных системы — Android 9, Ubuntu Touch OS и LineageOS. К его созданию причастно сообщество XDA Developers, поставившее перед собой цель создать смартфон для гиков, которые смогут сами выбирать какой прошивкой пользоваться.

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По начинке для своего ценника $899 Pro1-X вышел скоромным. Правда, первые покупатели могли оформить на него заказ по цене $600. Изначально многие скептично отнеслись к проекту и высказали сомнения, что смартфон увидит свет. Но, как оказалось, в мире нашлось немало гиков и поклонников защищенных ОС. Стояла цель собрать $75 тысяч, но уже сейчас команда «выбила» чуть более $613 тысяч. До окончания сбора средств остается еще 13 дней и есть вероятность, что количество желающих инвестировать в Pro1-X вырастит.

Рассылку Pro1-X обещают начать в марте следующего года. Пользователь получит в распоряжение мобильник на базе Snapdragon 835, обладающий AMOLED-дисплеем диагональю 5,99 дюйма разрешением 2160х1080 точек, аккумулятором емкостью 3200 мАч, селфи-камерой на 8 Мп и сдвоенной тыльной камерой 12 Мп + 5 Мп.

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